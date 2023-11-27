"Напоминала шарик с водой": Подмосковные врачи выкачали из женщины 25 литров жидкости

Подмосковные врачи спасли пациентку с панкреатитом и асцитом, выкачав из неё 25 литров лишней жидкости. Подробности сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, 45-летнюю женщину с острым панкреатитом доставили в Реутовскую больницу. Её состояние осложнялось сахарным диабетом, а также сильнейшим обезвоживанием организма. В итоге врачи перевели пациентку сразу же в реанимационное отделение, где приступили к интенсивной терапии. Тем не менее состояние женщины ухудшалось. В частности, у неё развился асцит — накопление жидкости внутри брюшной полости, а также в пространстве между лёгкими и грудной стенкой. В связи с этим медики подключили пациентку к аппарату ИВЛ.

"Пациентка напоминала шарик с водой. Было принято решение провести семь сеансов заместительной почечной терапии. Это позволило стабилизировать состояние женщины. Она стала приходить в сознание, её отключили от аппарата ИВЛ", — отметил заведующий терапевтическим отделением Реутовской больницы Сергей Радаев.

После этого женщине провели торакоцентез — процедуру, в ходе которой врач прокалывает грудную стенку, а затем удаляет скопившуюся в плевральной полости жидкость. По словам Радаева, в общей сложности медики откачали 25 литров жидкости. Благодаря грамотной терапии вскоре пациентка вернулась к своему изначальному весу в 60 килограммов. На данный момент женщину уже выписали из больницы, её жизни ничего не угрожает.