"Напоминала шарик с водой": Подмосковные врачи выкачали из женщины 25 литров жидкости
В Реутове врачи выкачали 25 литров жидкости из организма пациентки с асцитом
Подмосковные врачи спасли пациентку с панкреатитом и асцитом, выкачав из неё 25 литров лишней жидкости. Подробности сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
По данным ведомства, 45-летнюю женщину с острым панкреатитом доставили в Реутовскую больницу. Её состояние осложнялось сахарным диабетом, а также сильнейшим обезвоживанием организма. В итоге врачи перевели пациентку сразу же в реанимационное отделение, где приступили к интенсивной терапии. Тем не менее состояние женщины ухудшалось. В частности, у неё развился асцит — накопление жидкости внутри брюшной полости, а также в пространстве между лёгкими и грудной стенкой. В связи с этим медики подключили пациентку к аппарату ИВЛ.
"Пациентка напоминала шарик с водой. Было принято решение провести семь сеансов заместительной почечной терапии. Это позволило стабилизировать состояние женщины. Она стала приходить в сознание, её отключили от аппарата ИВЛ", — отметил заведующий терапевтическим отделением Реутовской больницы Сергей Радаев.
После этого женщине провели торакоцентез — процедуру, в ходе которой врач прокалывает грудную стенку, а затем удаляет скопившуюся в плевральной полости жидкость. По словам Радаева, в общей сложности медики откачали 25 литров жидкости. Благодаря грамотной терапии вскоре пациентка вернулась к своему изначальному весу в 60 килограммов. На данный момент женщину уже выписали из больницы, её жизни ничего не угрожает.
Ранее Лайф писал, что врачи достали из желудка россиянки шар для похудения, который чуть не убил её. Теперь жизни пациентки ничего не угрожает.
Пресс-служба Минздрава Московской области