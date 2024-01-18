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18 января, 20:57

Десятки тысяч в опасности: Названо число россиян, внутри которых живут паразиты

Невролог Борисов назвал головные боли и рвоту признаками наличия паразитов

Недавний случай с обнаружением личинок паразитов у 12-летнего челябинского школьника нельзя назвать редкостью, считает врач-невролог Алексей Борисов. По словам медика, от чужеродных организмов в мозге, лёгких и печени страдают десятки тысяч россиян, которые даже не подозревают о своём заболевании.

По словам эксперта, спровоцированные паразитами кисты (эхинококкоз) лишь в 1–2% случаев образуются в голове, так как большинство непрошенных соседей поселяются в других органах. Сейчас болеть эхинококкозом могут 50 тысяч жителей РФ. Однако многие из них не бьют тревогу, так как недуг долгое время протекает бессимптомно. Первыми о посторонних организмах сигнализируют частые головные боли, рвота и даже эпилептические приступы.

"Естественно, симптомы рано или поздно вынудят человека сделать МРТ головного мозга, на которой и будет обнаружена типичная киста — её происхождение подтверждается уже иммунологическими исследованиями. Лечение необходимо оперативное, так как его отсутствие, вероятнее всего, рано или поздно приведёт к смерти", — предупредил Борисов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

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Напомним, что за помощью челябинский школьник обратился на фоне частых головных болей, плохого самочувствия и внезапной хромоты. Врачи извлекли кисту с паразитами из мозга юного пациента, сейчас он восстанавливается и уже чувствует себя хорошо.

Обложка ©

Unsplash / Sangga Rima Roman Selia

Илья Пушкарев
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