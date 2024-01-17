Коварные личинки паразитов поселились в мозгу у школьника из России и заставили плохо учиться

В Челябинске врачи провели редкую операцию по удалению кисты с личинками эхинококка из мозга 12-летнего пациента. Мальчик и его родители даже представить себе не могли, что причиной его состояния могут быть паразиты.

Миша рос активным ребёнком, хорошо учился, но несколько месяцев назад родные просто перестали его узнавать. В школе начались проблемы, мальчик никак не мог сосредоточиться на уроках, и у него постоянно болела голова. Позже Миша внезапно начал хромать, потом пожаловался, что ему стало трудно двигать рукой. Результаты снимков МРТ заставили ахнуть даже опытных хирургов.

Когда мальчик пришёл ко мне, я очень удивился, взглянув на снимки МРТ. Эхинококкоз головного мозга. Количество кист не поддавалось подсчёту. Образование внешне напоминает гигантскую ежевику или малину, потому как состоит из отдельных пузырьков Рассказывает заведующий отделением нейрохирургии Герман Сафронов.

Эхинококкоз головного мозга — это заболевание, обусловленное проникновением в мозг личинок эхинококка с формированием единичных или множественных кист-пузырей. В зависимости от расположения, проявляется головными болями, эпилептическими приступами, парезами, нарушением зрения, расстройством психики. Заражение человека чаще всего происходит алиментарным путём, то есть при проглатывании яиц эхинококка. Последние выделяются в окружающую среду с фекалиями заражённых животных: волков, собак, лисиц.

Эхинококкоз головного мозга. Видео © vk.com / Официальная группа Челябинской областной детской клинической больницы

"Услышав диагноз, мы крайне удивились. У нас нет домашних животных, а сын постоянно моет руки. Но доктор сказал, что это может случиться абсолютно с каждым. Никто не застрахован", — рассказывает мама пациента.

Мальчику провели операцию, сейчас он чувствует себя хорошо. Головные боли у Миши прошли, а двигательные функции в конечностях восстановились почти в полном объёме.