"Не рэп и не тяжёлый рок": Хирург рассказал, под какую музыку чаще всего проводятся операции

По словам врача, впервые он столкнулся с опытом включения музыки во время операций в 1998 году в одной из больниц Астраханской области. Как отметил Стацюк, вообще мелодии положительно влияют на эмоциональный фон медработников и помогают сгладить неприятные для пациентов звуки во время хирургического вмешательства. Кстати, даже Минздрав России рекомендует включать при операциях классическую музыку. Тем не менее чаще всего в операционных всё же играет радио. В таком случае, добавил хирург, важно, чтобы это был не рэп или тяжёлый рок.