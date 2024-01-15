"Не рэп и не тяжёлый рок": Хирург рассказал, под какую музыку чаще всего проводятся операции
Хирург Стацюк: Чаще всего врачи делают операции под музыку на радио
Во время хирургических операций большинство медиков включают фоном музыку. О том, под какие композиции российские специалисты чаще всего проводят свою сложную работу, рассказал хирург Олег Стацюк.
По словам врача, впервые он столкнулся с опытом включения музыки во время операций в 1998 году в одной из больниц Астраханской области. Как отметил Стацюк, вообще мелодии положительно влияют на эмоциональный фон медработников и помогают сгладить неприятные для пациентов звуки во время хирургического вмешательства. Кстати, даже Минздрав России рекомендует включать при операциях классическую музыку. Тем не менее чаще всего в операционных всё же играет радио. В таком случае, добавил хирург, важно, чтобы это был не рэп или тяжёлый рок.
"Музыка должна быть мелодичной, не рэп и не тяжёлый рок. Однозначно не стоит включать новостные каналы", — резюмировал Стацюк в беседе с NEWS.ru.
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