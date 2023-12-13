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13 декабря, 13:17

В печени жительницы Казани обнаружили огромный ком червей-паразитов

РКБ: Хирурги убрали из печени жительницы Казани кисту из червей-паразитов

<p>Киста в печени жительницы Казани. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/rkb_tatarstan?w=wall-204950039_2499&z=photo-204950039_457239909/wall-204950039_2499" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РКБ Татарстана</a></p>

Киста в печени жительницы Казани. Обложка © VK / РКБ Татарстана

Хирурги Республиканской клинической больницы Татарстана прооперировали местную 19-летнюю жительницу Казани, в печени у которой был обнаружен огромный ком червей-паразитов. Об этом сообщили в соцсетях РКБ.

По информации сотрудников больницы, девушка обратилась за помощью из-за сильных болей в животе. Специалисты обследовали пациентку, обнаружив в её печени ком червей-паразитов, образовавших кисту 20 на 15 см.

"Медики назначили девушке лечение лекарственными препаратами, чтобы убить паразитов. А через три месяца пациентка легла на операцию в отделение хирургии № 2 РКБ. Черви поразили здоровые ткани печени, поэтому хирургам пришлось убрать практически 1/3 органа", — говорится в сообщении.

В настоящее время жизни девушки ничего не угрожает. Пациентка идёт на поправку.

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Ян Поланин
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