Российские врачи спасли пациента, который не мог дышать из-за отрицательного давления в носу

В подмосковном Подольске врачи спасли пациента, который не мог дышать из-за отрицательного давления в носу. 23-летний молодой человек поступил в больницу с жалобами на заложенность носа и боли под глазами. Проведя обследование, врачи диагностировали двусторонний синдром немого верхнечелюстного синуса — редкую патологию, при которой гайморова пазуха постепенно уменьшается, что вызывает в ней отрицательное давление воздуха. Об этом Life.ru сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

При длительном течении такое заболевание может привести к деформации лицевого черепа — опущению глаза и изменению передней стенки пазухи и области под глазами. Медики выяснили, что к развитию этого состояния у пациента привели длительные проблемы с носовым дыханием.

"При помощи видеоэндоскопа специалисты вскрыли обе гайморовы пазухи, расширив при этом отверстия, соединяющие их с носом. Сложность операции заключалась в том, что стенки пазух у пациента из-за заболевания были тесно прижаты к глазнице. На данный момент молодой человек чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение", — рассказал заведующий ЛОР-отделением Артём Гербергаген.