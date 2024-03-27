Врач рассказала об опасной болезни, которую переносят клещи и которую легко спутать с простудой Врач Демьяновская: Невылеченный боррелиоз приводит к необратимым осложнениям 27 марта, 06:23 Практически каждый пятый клещ заражён и при укусе способен передать инфекцию человеку. Обложка © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

С января по сентябрь 2023 года среди всех клещей, которых принесли на проверку, у 19% был обнаружен боррелиоз (он же — болезнь Лайма). Это значит, что практически каждый пятый клещ заражён и при укусе способен передать инфекцию человеку. Как себя проявляет болезнь Лайма и как от неё защититься, Life.ru рассказала врач Екатерина Демьяновская.

На начальных стадиях симптомы болезни Лайма неспецифичны: человек может подумать, что это обычная простуда. У него появляются утомляемость, головная боль и головокружение, мышечная слабость, боль в суставах. Может повышаться температура. Однако распознать болезнь на ранней стадии можно: если ухудшение самочувствия появляется в сочетании со специфическим красным пятном в месте укуса, то это грозный признак. Екатерина Демьяновская Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Если боррелиоз не обнаружить вовремя и не начать лечение, он может привести к целому ряду необратимых осложнений: поражению суставов, нервной системы, сердца. Неврологические симптомы могут быть самыми разными — от онемения конечностей до хронических болевых синдромов, от нарушений памяти до поражения черепных нервов и воспаления мозговых оболочек. Со стороны сердечно-сосудистой системы возможно развитие тяжёлых повреждений миокарда. Также возможны поражения кожи, суставов, периферических лимфатических узлов. Если болезнь оставить без лечения, избавиться от последствий будет невозможно.

Но при своевременной диагностике заболевание довольно успешно лечится антибиотиками, отмечает Демьяновская.

Чтобы защитить себя и детей от боррелиоза, необходимо соблюдать правила безопасности на природе: при прогулке по лесу или полю с высокой травой носить закрытую одежду и использовать противоклещевые репелленты. А по возвращении домой тщательно осматривать себя на предмет клещей. Особое внимание важно уделять волосистой части головы, местам за ушами, в подмышках.

При обнаружении клеща следует аккуратно извлечь его. Действовать нужно быстро: чем дольше клещ находится под кожей, тем выше вероятность, что он передаст человеку инфекцию, предупреждает врач.

Если отнести клеща в лабораторию нет возможности, следует внимательно следить за симптомами в течение ближайших нескольких недель. При подозрении на инфекционное заболевание нужно как можно скорее обратиться к врачу и сообщить ему об укусе клеща.

Авторы Андрей Горяничев