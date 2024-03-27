Регион

Уведомления отключены

Теракт в "Крокусе"
Новости
ВЫБОРЫ - 2024
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Врач рассказала об опасной болезни, которую переносят клещи и которую легко спутать с простудой

Врач Демьяновская: Невылеченный боррелиоз приводит к необратимым осложнениям

27 марта, 06:23
Практически каждый пятый клещ заражён и при укусе способен передать инфекцию человеку. Обложка © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Практически каждый пятый клещ заражён и при укусе способен передать инфекцию человеку. Обложка © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

С января по сентябрь 2023 года среди всех клещей, которых принесли на проверку, у 19% был обнаружен боррелиоз (он же — болезнь Лайма). Это значит, что практически каждый пятый клещ заражён и при укусе способен передать инфекцию человеку. Как себя проявляет болезнь Лайма и как от неё защититься, Life.ru рассказала врач Екатерина Демьяновская.

На начальных стадиях симптомы болезни Лайма неспецифичны: человек может подумать, что это обычная простуда. У него появляются утомляемость, головная боль и головокружение, мышечная слабость, боль в суставах. Может повышаться температура. Однако распознать болезнь на ранней стадии можно: если ухудшение самочувствия появляется в сочетании со специфическим красным пятном в месте укуса, то это грозный признак.

Екатерина Демьяновская

Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

На начальных стадиях симптомы болезни Лайма неспецифичны: человек может подумать, что это обычная простуда. У него появляются утомляемость, головная боль и головокружение, мышечная слабость, боль в суставах. Может повышаться температура. Однако распознать болезнь на ранней стадии можно: если ухудшение самочувствия появляется в сочетании со специфическим красным пятном в месте укуса, то это грозный признак.
На начальных стадиях симптомы болезни Лайма неспецифичны: человек может подумать, что это обычная простуда. У него появляются утомляемость, головная боль и головокружение, мышечная слабость, боль в суставах. Может повышаться температура. Однако распознать болезнь на ранней стадии можно: если ухудшение самочувствия появляется в сочетании со специфическим красным пятном в месте укуса, то это грозный признак.

Если боррелиоз не обнаружить вовремя и не начать лечение, он может привести к целому ряду необратимых осложнений: поражению суставов, нервной системы, сердца. Неврологические симптомы могут быть самыми разными — от онемения конечностей до хронических болевых синдромов, от нарушений памяти до поражения черепных нервов и воспаления мозговых оболочек. Со стороны сердечно-сосудистой системы возможно развитие тяжёлых повреждений миокарда. Также возможны поражения кожи, суставов, периферических лимфатических узлов. Если болезнь оставить без лечения, избавиться от последствий будет невозможно.

Нападают незаметно: Эксперт назвал способы защиты от цепких клещей
Нападают незаметно: Эксперт назвал способы защиты от цепких клещей

Но при своевременной диагностике заболевание довольно успешно лечится антибиотиками, отмечает Демьяновская.

Чтобы защитить себя и детей от боррелиоза, необходимо соблюдать правила безопасности на природе: при прогулке по лесу или полю с высокой травой носить закрытую одежду и использовать противоклещевые репелленты. А по возвращении домой тщательно осматривать себя на предмет клещей. Особое внимание важно уделять волосистой части головы, местам за ушами, в подмышках.

При обнаружении клеща следует аккуратно извлечь его. Действовать нужно быстро: чем дольше клещ находится под кожей, тем выше вероятность, что он передаст человеку инфекцию, предупреждает врач.

Если отнести клеща в лабораторию нет возможности, следует внимательно следить за симптомами в течение ближайших нескольких недель. При подозрении на инфекционное заболевание нужно как можно скорее обратиться к врачу и сообщить ему об укусе клеща.

Создана таблетка, защищающая от клещей на целый месяц
Создана таблетка, защищающая от клещей на целый месяц

Напомним, что сезон клещей в ряде регионов России уже начался. Ранее Life.ru писал, что клещ может стать причиной не только болезни Лайма, но и энцефалита и клещевого тифа, поэтому насекомое нужно сдать на лабораторный анализ. Отнести на исследование следует живого клеща, а вот мёртвая особь малоинформативна.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!