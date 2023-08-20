Названо 4 запретных поступка, которые могут стать роковыми при укусе клеща

Клещ может стать причиной энцефалита, болезни Лайма и клещевого тифа, поэтому насекомое нужно сдать на лабораторный анализ. Об этом предупредила заведующая приёмным отделением столичной инфекционной клинической больницы № 2 Наталья Прохорова.

По словам врача, отнести на исследование следует живого клеща, чтобы специалисты установили, какие болезни он может переносить. А вот мёртвая особь малоинформативна. Кроме того, нельзя затягивать с извлечением клеща, ведь иначе инфекционная угроза увеличивается.

"Не надо тянуть его за брюшко. Оно просто оторвётся, а голова клеща с хоботком останется в ранке укуса", — цитирует Прохорову телеканал "360".

Также опасно давить его руками прямо в месте укуса. Ведь тогда в кровь впрыскивается большое количество инфекционных агентов, добавила медик.