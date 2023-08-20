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20 августа, 10:15

Названо 4 запретных поступка, которые могут стать роковыми при укусе клеща

Врач Прохорова объяснила, что при укусе клеща его нужно сдать живым на анализ

Клещ может стать причиной энцефалита, болезни Лайма и клещевого тифа, поэтому насекомое нужно сдать на лабораторный анализ. Об этом предупредила заведующая приёмным отделением столичной инфекционной клинической больницы №  2 Наталья Прохорова.

По словам врача, отнести на исследование следует живого клеща, чтобы специалисты установили, какие болезни он может переносить. А вот мёртвая особь малоинформативна. Кроме того, нельзя затягивать с извлечением клеща, ведь иначе инфекционная угроза увеличивается.

"Не надо тянуть его за брюшко. Оно просто оторвётся, а голова клеща с хоботком останется в ранке укуса", цитирует Прохорову телеканал "360".

Также опасно давить его руками прямо в месте укуса. Ведь тогда в кровь впрыскивается большое количество инфекционных агентов, добавила медик.

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Ранее сообщалось, что комары могут переносить те инфекционные заболевания, которые чаще всего связаны с клещами. Также они иногда становятся распространителями опасной лихорадки. В Россию с комарами даже завозили Конго-крымскую геморрагическую лихорадку.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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