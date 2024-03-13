Первый укус клеща в этом году зафиксирован в Тюменской области 13 марта, 13:28 В Тюменской области активизировались клещи. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

В Тюменской области проснулись клещи, уже зарегистрирован первый случай укуса. К врачам обратилась пенсионерка, которая пострадала от насекомого во дворе собственного дома. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на региональный Департамент здравоохранения.

"Первый случай зарегистрирован в Бердюжском районе. Женщина 71 года обнаружила насекомое у себя на шее после прогулки во дворе частного дома", — уточняется в тексте.

Женщина не успела поставить прививку от энцефалита до наступления сезона, поэтому ей назначили курс иммуноглобулина. Как предупредили медики, единственный надёжный способ защитить себя от последствий укуса клещей — это вовремя вакцинироваться.

Ранее Life.ru писал, что клещ может стать причиной энцефалита, болезни Лайма и клещевого тифа, поэтому насекомое нужно сдать на лабораторный анализ. Отнести на исследование следует живого клеща, чтобы специалисты установили, какие болезни он может переносить. А вот мёртвая особь малоинформативна.

Авторы Татьяна Миссуми