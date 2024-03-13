Регион

Уведомления отключены

Новости
ВЫБОРЫ - 2024
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Первый укус клеща в этом году зафиксирован в Тюменской области

13 марта, 13:28
В Тюменской области активизировались клещи. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

В Тюменской области активизировались клещи. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

В Тюменской области проснулись клещи, уже зарегистрирован первый случай укуса. К врачам обратилась пенсионерка, которая пострадала от насекомого во дворе собственного дома. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на региональный Департамент здравоохранения.

"Первый случай зарегистрирован в Бердюжском районе. Женщина 71 года обнаружила насекомое у себя на шее после прогулки во дворе частного дома", — уточняется в тексте.

Женщина не успела поставить прививку от энцефалита до наступления сезона, поэтому ей назначили курс иммуноглобулина. Как предупредили медики, единственный надёжный способ защитить себя от последствий укуса клещей — это вовремя вакцинироваться.

Россиянин заболел туляремией, порезав колбасу ножом, которым давил клещей
Россиянин заболел туляремией, порезав колбасу ножом, которым давил клещей

Ранее Life.ru писал, что клещ может стать причиной энцефалита, болезни Лайма и клещевого тифа, поэтому насекомое нужно сдать на лабораторный анализ. Отнести на исследование следует живого клеща, чтобы специалисты установили, какие болезни он может переносить. А вот мёртвая особь малоинформативна.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!