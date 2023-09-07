Россиянин заболел туляремией, порезав колбасу ножом, которым давил клещей

Житель Красноярского края заболел туляремией, когда порезал колбасу ножом, которым до этого давил клещей в лесу.

"У 67-летнего жителя Балахтинского района зарегистрирован случай заболевания туляремией. Выяснилось, что мужчина, находясь в лесу, снимал со своей одежды клещей, после чего давил их руками, а также ножом, им же потом резал колбасу", — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, с 2012 года это третий случай заболевания. Ранее заражения происходили в 2012 и 2022 годах, когда жители резали тушки ондатры и зайца. Возбудитель туляремии передаётся человеку от грызунов и переносчиков, в том числе клещей и комаров. Симптомы болезни включают в себя лихорадку, язвы, увеличение лимфатических узлов, иногда пневмонию.