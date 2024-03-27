Нападают незаметно: Эксперт назвал способы защиты от цепких клещей

Для человека представляют опасность те клещи, которые инфицированы возбудителями бактериальных и вирусных инфекций, рассказал порталу "Страсти" ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Жизненный цикл иксодовых клещей — 2–8 лет. Их активность проявляется круглый год, кроме зимы. Опасные инфекции, передаваемые этими насекомыми, относятся к природно-очаговым заболеваниям.

Наиболее частые инфекции, которые распространяют клещи, — энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, клещевые пятнистые лихорадки. Вирусный энцефалит — самый опасный. При этом только его можно предотвратить с помощью вакцинации. В России, включая Московский регион, наиболее распространён боррелиоз. Степень инфицирования может достигать 50%.

Острая инфекция проявляется уже через 10–14 дней после заражения. На месте присасывания клеща образуется красноватое пятно с бледным центром. Оно растёт в ближайшие несколько дней. Правда, до 50% заражённых могут не иметь подобных отметин, поэтому факт заражения определить бывает сложно. Каждый год в России в среднем регистрируется до 2,5 тысячи случаев заболевания клещевыми пятнистыми лихорадками.

Эксперт обратил внимание, что клещи не прыгают с деревьев и не летают, как принято считать в народе. Они нападают снизу, обитая в высокой траве или на низком кустарнике. Зацепившись за человека, клещ ползёт вверх, пока не найдёт открытый участок кожи потоньше, где побольше сосудов (подмышки, пах, у детей — шея и голова). Укус сложно почувствовать, ведь клещ со слюной выделяет анестезирующий компонент. Чтобы предотвратить нападение, носите максимально закрытую одежду, светлую или однотонную, чтобы было проще заметить незваного гостя.

Брюки лучше заправить в носки, надеть головной убор или капюшон. Одежду лучше обработать средством от клещей. В походе не нужно ставить палатку на опушке, где растёт трава. Сидеть или лежать на ней тоже не надо. Клещ может оказаться и в букете полевых цветов. Придя домой, нужно тщательно себя осмотреть.

Чем дольше клещ живёт на теле, тем выше риск передачи инфекций, поэтому удалить его нужно как можно скорее. Маслом и едкими жидкостями его мазать не нужно, для удаления подойдёт клещевая отвёртка. После изъятия клеща нужно отнести в лабораторию, иначе будет сложно понять, от какой инфекции вам лечиться.