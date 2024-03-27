Нападают незаметно: Эксперт назвал способы защиты от цепких клещей
Эксперт Лебедев: Однотонная закрытая одежда поможет спастись от клещей
Для человека представляют опасность те клещи, которые инфицированы возбудителями бактериальных и вирусных инфекций, рассказал порталу "Страсти" ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Жизненный цикл иксодовых клещей — 2–8 лет. Их активность проявляется круглый год, кроме зимы. Опасные инфекции, передаваемые этими насекомыми, относятся к природно-очаговым заболеваниям.
Наиболее частые инфекции, которые распространяют клещи, — энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, клещевые пятнистые лихорадки. Вирусный энцефалит — самый опасный. При этом только его можно предотвратить с помощью вакцинации. В России, включая Московский регион, наиболее распространён боррелиоз. Степень инфицирования может достигать 50%.
Острая инфекция проявляется уже через 10–14 дней после заражения. На месте присасывания клеща образуется красноватое пятно с бледным центром. Оно растёт в ближайшие несколько дней. Правда, до 50% заражённых могут не иметь подобных отметин, поэтому факт заражения определить бывает сложно. Каждый год в России в среднем регистрируется до 2,5 тысячи случаев заболевания клещевыми пятнистыми лихорадками.
Эксперт обратил внимание, что клещи не прыгают с деревьев и не летают, как принято считать в народе. Они нападают снизу, обитая в высокой траве или на низком кустарнике. Зацепившись за человека, клещ ползёт вверх, пока не найдёт открытый участок кожи потоньше, где побольше сосудов (подмышки, пах, у детей — шея и голова). Укус сложно почувствовать, ведь клещ со слюной выделяет анестезирующий компонент. Чтобы предотвратить нападение, носите максимально закрытую одежду, светлую или однотонную, чтобы было проще заметить незваного гостя.
Брюки лучше заправить в носки, надеть головной убор или капюшон. Одежду лучше обработать средством от клещей. В походе не нужно ставить палатку на опушке, где растёт трава. Сидеть или лежать на ней тоже не надо. Клещ может оказаться и в букете полевых цветов. Придя домой, нужно тщательно себя осмотреть.
Чем дольше клещ живёт на теле, тем выше риск передачи инфекций, поэтому удалить его нужно как можно скорее. Маслом и едкими жидкостями его мазать не нужно, для удаления подойдёт клещевая отвёртка. После изъятия клеща нужно отнести в лабораторию, иначе будет сложно понять, от какой инфекции вам лечиться.
Впрочем, есть надежда, что вскоре такие жёсткие меры можно будет не соблюдать, ведь американские учёные создали таблетку, которая защищает от укусов клещей, и уже протестировали её на добровольцах.
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