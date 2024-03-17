Создана таблетка, защищающая от клещей на целый месяц

Американские учёные создали таблетку, которая защищает от укусов клещей и уже протестировали её на добровольцах. Как сообщает "Газета.ru", испытывала разработку биотехнологическая компания Tarsus Pharmaceuticals.

Опасность клещей в том, что они могут заражать людей боррелиозом или болезнью Лайма, которые провоцируют лихорадку, головную боль, усталость и характерную кожную сыпь. Последствия могут быть и тяжелее: в виде неврологических осложнений и проблем с сердцем. Бактерии Borrelia burgdorferi, которая является возбудителем заболевания, достаточно 36–48 часов, чтобы передаться человеку.

Тестируемая американской компанией таблетка имеет в составе лотиланер, парализующий и уничтожающий паразитов. На деле он блокирует передачу сигналов между их нервными клетками. Эффект от таблетки сохраняется до 30 дней.

В исследованиях участвовал 31 человек: одни приняли низкую дозу препарата, другие — высокую, а третьим дали плацебо. После этого им на руки на сутки поместили безопасных клещей, а затем подсчитали, сколько насекомых погибло. В первый день было уничтожено 97% клещей в группе с высокой дозой препарата, 92% — в группе с низкой дозой и 5% — в группе с плацебо. Месяц спустя обе дозы таблетки уничтожили порядка 90% клещей. При этом в компании сообщили, что серьёзных побочных эффектов у испытуемых не наблюдалось.