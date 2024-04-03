Врачи Ступинской больницы в Подмосковье спасли 31-летнюю курильщицу с инсультом

Врачи больницы подмосковного Ступина вернули к жизни 31-летнюю курильщицу, у которой случился инсульт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что у поступившей в больницу женщины были признаки ишемического инсульта: искривлённая улыбка, нарушение речи и двигательных функций. Медики провели обследование и выявили окклюзию — закупорку тромбом среднемозговой артерии, которая снабжает большую часть головного мозга. Подобное состояние грозило пациентке смертью, поэтому врачи решили провести срочную операцию.

Снимок 31-летней пациентки с инсультом, которую спасли в Ступине. Фото © Минздрав Подмосковья

"По нашим наблюдениям, инсульт сейчас значительно помолодел. Самые частые его появления связаны с генетическими факторами, врождёнными аномалиями сердца и сосудов. Однако влияние оказывают и вредные привычки, например, курение, которым увлекалась наша пациентка. В экстренном порядке мы удалили трёхмиллиметровый тромб из её левой среднемозговой артерии. Практически сразу к ней вернулись подвижность и речь", — пояснил завотделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Пётр Золотарёв.

Спустя несколько часов состояние пациентки удалось полностью стабилизировать. В настоящее время женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение. Медики порекомендовали ей отказаться от сигарет и других вредных привычек.