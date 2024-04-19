Врач рассказала, какие виды рака часто поражают молодёжь

Основной удар онкологических заболеваний приходится на возрастную группу 60+, однако некоторые виды рака часто фиксируются у молодых. Об этом aif.ru рассказала врач-методист аналитического отдела ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова", куратор международного проекта "Рак на пяти континентах" для раковых регистров Северо-Западного федерального округа Минздрава России Екатерина Назарова.

По её словам, для людей 15–44 лет характерны следующие онкологические заболевания: рак щитовидной железы, шейки матки, опухоли головного мозга и ЦНС, гемобластозы (лейкозы, лимфомы), меланомы, наследственные злокачественные опухоли молочной железы и яичников. Доля таких пациентов среди тех, у кого в 2022 году впервые были диагностированы эти заболевания, составляет от 15 до 30%.

Рак шейки матки давно является основной причиной онкологической смертности у женщин детородного возраста, но здесь группа 15–44 лет уже не находится в печальных лидерах: на неё приходится четверть из 15 954 случаев этого вида заболевания, диагностированных в 2022 году. Теперь этот вид рака преобладает в группе 45–59 лет. Врач напомнила, что в 90% случаев он возникает из-за вируса папилломы человека, передающегося половым путём.