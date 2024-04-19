Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 02:39

Врач рассказала, какие виды рака часто поражают молодёжь

Врач Назарова: Рак щитовидной железы и шейки матки часто встречается у молодых

Основной удар онкологических заболеваний приходится на возрастную группу 60+, однако некоторые виды рака часто фиксируются у молодых. Об этом aif.ru рассказала врач-методист аналитического отдела ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова", куратор международного проекта "Рак на пяти континентах" для раковых регистров Северо-Западного федерального округа Минздрава России Екатерина Назарова.

По её словам, для людей 15–44 лет характерны следующие онкологические заболевания: рак щитовидной железы, шейки матки, опухоли головного мозга и ЦНС, гемобластозы (лейкозы, лимфомы), меланомы, наследственные злокачественные опухоли молочной железы и яичников. Доля таких пациентов среди тех, у кого в 2022 году впервые были диагностированы эти заболевания, составляет от 15 до 30%.

Рак шейки матки давно является основной причиной онкологической смертности у женщин детородного возраста, но здесь группа 15–44 лет уже не находится в печальных лидерах: на неё приходится четверть из 15 954 случаев этого вида заболевания, диагностированных в 2022 году. Теперь этот вид рака преобладает в группе 45–59 лет. Врач напомнила, что в 90% случаев он возникает из-за вируса папилломы человека, передающегося половым путём.

Московские врачи спасли девочку с "двойным раком"
Московские врачи спасли девочку с "двойным раком"

Ранее врач рассказала, что если онкологическое заболевание выявлено на нулевой или первой стадии, то добиться 100-процентной пятилетней выживаемости реально. В обоих случаях злокачественная опухоль находится в пределах одного органа, а метастазы отсутствуют.

Обложка ©

Freepik

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Рак
  • Здоровье
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров