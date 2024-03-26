Россиянам назвали главные условия для абсолютного излечения от рака
Врач Заплавнова: На нулевой и первой стадиях рак можно вылечить на 100%
На нулевой и первой стадиях рак можно вылечить на 100%. Обложка © Freepik
Если онкологическое заболевание выявлено на нулевой или первой стадии, то добиться 100-процентной пятилетней выживаемости реально. В обоих случаях злокачественная опухоль находится в пределах одного органа, а метастазы отсутствуют. Об этом рассказала терапевт Кристина Заплавнова.
"Нулевая стадия — "рак на месте". Опухоль небольшая, находится там, где возникла изначально, не прорастает в соседние ткани. Такие новообразования обычно просто удалить. Практически у 100% пациентов удается добиться ремиссии", — объяснила терапевт в беседе с NEWS.ru.
По её словам, первая стадия — это небольшая опухоль, в пределах одного органа, но немного больше нулевой. Такие новообразования называют раком на ранней стадии, его вылечить относительно просто, резюмировала врач.
Ранее онколог перечислил виды рака, поддающиеся лечению. Некоторые виды онкозаболеваний гораздо проще побороть, чем остальные, если выявить патологии на раннем сроке.