Россиянам назвали главные условия для абсолютного излечения от рака

Если онкологическое заболевание выявлено на нулевой или первой стадии, то добиться 100-процентной пятилетней выживаемости реально. В обоих случаях злокачественная опухоль находится в пределах одного органа, а метастазы отсутствуют. Об этом рассказала терапевт Кристина Заплавнова.

"Нулевая стадия — "рак на месте". Опухоль небольшая, находится там, где возникла изначально, не прорастает в соседние ткани. Такие новообразования обычно просто удалить. Практически у 100% пациентов удается добиться ремиссии", — объяснила терапевт в беседе с NEWS.ru.

По её словам, первая стадия — это небольшая опухоль, в пределах одного органа, но немного больше нулевой. Такие новообразования называют раком на ранней стадии, его вылечить относительно просто, резюмировала врач.