"Высокий шанс на исцеление": Онколог перечислил виды рака, поддающиеся лечению

Некоторые виды онкологических заболеваний гораздо проще побороть, чем остальные, если выявить патологии на раннем сроке. В преддверии Всемирного дня борьбы против рака, который отмечается 4 февраля, руководитель отдела междисциплинарной онкологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва Минздрава России Николай Жуков назвал виды онкологии, которые легко поддаются лечению.

Эксперт пояснил, что медицина активно развивается и теперь те виды онкозаболеваний, которые ранее считались смертельными, теперь легко можно вылечить. Речь идёт об остром лимфобластном лейкозе (один из типов рака крови) и лимфоме Ходжкина. Медики научились ликвидировать герминогенные опухоли или онкологию яичников.

"В лечении таких заболеваний фактически произошла революция — из совершенно фатальных они превратились в болезни с очень высоким шансом на полное излечение", — подчеркнул Жуков в беседе с kp.ru.

Медик дополнил, что в настоящее время с успехом лечатся опухоли толстого кишечника, меланома и злокачественные образования в молочной железе. Жуков советует следить за организмом, обращать внимание на странные припухлости, узелки и осиплость голоса. Вместе с этим стоит обращать внимание на кровь в кале или в других биологических жидкостях, на раны, которые не заживают более трёх недель. Кроме того, нельзя игнорировать изменение родинок, диарею или запоры. Жуков рекомендует сразу обращаться за медицинской помощью к специалистам и не заниматься самолечением.