Врач назвал 4 фактора, которые провоцируют рак груди Онколог Сойнов: Малоподвижный образ жизни может увеличить риск рака груди 17 января, 11:44 Малоподвижный образ жизни может увеличить риск рака груди. Обложка © Shutterstock

Рак груди — одно из наиболее распространённых онкологических заболеваний у женщин. Спровоцировать развитие этого недуга может целый ряд факторов, например генетическая предрасположенность, возраст, образ жизни и окружающая среда. Подробнее о рисках Лайфу рассказал врач-онколог, маммолог, старший преподаватель кафедры онкологии Российского биотехнологического университета Александр Сойнов.

1. Генетическая предрасположенность. Наследственные мутации в генах BRCA1 и BRCA2, а также в других генах могут увеличить риск развития рака груди. Женщины, у которых близкие родственники страдают раком груди, также имеют повышенный риск заболевания.

2. Возраст. Чем старше женщина, тем выше вероятность развития рака груди. Большинство случаев РМЖ диагностируется у женщин старше 50 лет, отмечает Сойнов.

3. Образ жизни. Курение, употребление алкоголя, неправильное питание и малоподвижный образ жизни также могут увеличить риск заболевания.

4. Окружающая среда. Воздействие химических веществ, радиация и другие факторы окружающей среды также могут создать дополнительные риски рака, добавил хирург клинической больницы на Будайской ЦКБ "РЖД-Медицина".

Стоит помнить, что такие доброкачественные образования молочных желёз, как фиброаденомы и кисты, сами по себе крайне редко превращаются в злокачественное образование. Но отдельные их формы (например, сложные кисты) обладают повышенным риском трансформации в рак, поэтому требуют оперативного лечения Александр Сойнов Врач-онколог, маммолог, хирург клинической больницы на Будайской ЦКБ "РЖД-Медицина", старший преподаватель кафедры онкологии Российского биотехнологического университета

Универсального способа защиты от рака молочной железы нет, но существуют некоторые привычки, которые могут помочь снизить вероятность его возникновения. О них читайте в материале Лайфа.

Авторы Андрей Горяничев