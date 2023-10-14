Названо 5 привычек, которые помогут снизить шансы развития рака груди

Рак молочной железы — это очень распространённое заболевание, у которого нет однозначной причины возникновения. При этом нет и универсального способа защиты от этого недуга, однако хирург и онколог-маммолог клиники "Юсуповская больница" Виктор Федосейкин назвал Лайфу некоторые привычки, которые могут помочь снизить вероятность его возникновения.

1. Занимайтесь спортом

Совет звучит банально, но исследования показывают, что даже умеренная физическая нагрузка, особенно если она регулярная, помогает снизить риск развития рака груди. Каждые 120 минут в неделю сокращают эту вероятность на 5%.

2. Добавьте в рацион рыбу

Наблюдения показывают, что россияне едят недостаточно рыбы. Кого-то не устраивает цена, кого-то — вкус, а кто-то не умеет её выбирать и готовить. Однако ввести продукт в еженедельный рацион точно стоит, поскольку содержащиеся в нём омега-3 жирные кислоты уменьшат риск столкновения с раком груди.

3. Откажитесь от спиртного

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Употребление алкоголя — это один из факторов, повышающих вероятность развития любого вида рака, а не только рака молочной железы. Важно помнить, что безопасных доз высокоградусных напитков не бывает, риск повышается с каждым бокалом спиртного.

4. Заправляйте салаты оливковым маслом

Учёные выяснили, что женщины, придерживавшиеся средиземноморской диеты, которая неоднократно признавалась одной из самых здоровых в мире, заболевали раком груди на 40% реже. Ещё меньше пациенток было среди тех, кто употреблял больше оливкового масла, чем остальные участницы исследования.

5. Не забывайте о самообследовании

Ощупывайте свои молочные железы и осматривайте их не реже раза в месяц. Это нужно делать ежемесячно, не забывая обращать внимание на состояние кожи на груди и сосках, форму желёз, размеры. Вас должны насторожить любые аномалии и внезапные изменения. Даже в том случае, если они не вызывают у вас дискомфорта, лучше показаться маммологу, чтобы тот осмотрел вас.