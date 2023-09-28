Не только у женщин: Названо 5 мифов о раке груди, в которые пора прекратить верить

Одним из самых распространённых заболеваний, по мнению врачей, сейчас является рак молочной железы. Несмотря на то что медицина научилась справляться с тяжёлыми случаями, многие до сих пор считают такой диагноз приговором и верят в очень популярные мифы вокруг этой темы. Один из них — то, что рак молочной железы якобы бывает только у женщин. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-хирург, онколог-маммолог в клинике "Юсуповская больница" Виктор Федосейкин.

"Мужчины тоже сталкиваются с этим заболеванием: на их долю приходится около 1% всех случаев. У них болезнь гораздо чаще, чем у женщин, заканчивается летальным исходом. Это связано с тем, что многие просто не знают о существовании этой формы болезни, а потому не обращаются к врачу вовремя", — отметил он.

Кроме того, некоторые считают, что рак груди возникает из-за бюстгальтеров на косточках. Конечно, такой предмет нижнего белья удобен не для всех, но научных исследований, которые доказали бы эту связь, пока нет, поэтому выбор остаётся за женщиной. А некоторые представительницы прекрасного пола зачастую думают: чем меньше грудь, тем меньше шансов, что появится рак.

"Размер груди не влияет на вероятность возникновения рака. Однако молочные железы большого размера сложнее обследовать, а потому повышается шанс пропустить опухоль" Врач-хирург, онколог-маммолог в клинике "Юсуповская больница" Виктор Федосейкин

Также есть распространённое мнение, что любое уплотнение в груди — это рак. Однако на деле образования, появляющиеся в молочной железе, могут иметь как доброкачественную, так и злокачественную природу. Федосейкин подчеркнул, что далеко не каждое уплотнение указывает на онкозаболевание, поэтому в любых случаях лучше обратиться к врачу. Специалист назначит обследования, которые помогут поставить диагноз.

Самый пессимистичный миф звучит так: рак груди неизлечим. Хирург подчеркнул, что сегодня шансы избавиться от этой болезни есть у многих пациенток. Чем раньше обнаружена опухоль, тем выше вероятность, что рак удастся победить.

"Вероятность излечения превышает 90%, если рак найден на первой стадии. Важно не забывать ходить к маммологу на профилактические осмотры, делать самообследование молочных желёз, а при обнаружении подозрительных симптомов, например болей, уплотнений, выделений из сосков, появлении асимметрии, обращаться к врачу как можно скорее", — заключил Федосейкин.