Хирург разоблачил "безобидное" заболевание, за которым может маскироваться рак груди

Фиброаденома — это доброкачественная опухоль молочной железы, которая очень часто встречается у женщин в любом возрасте. Тактика по отношению к лечению таких новообразований может быть разной, но эту проблему однозначно нельзя игнорировать. О том, какие могут быть варианты у пациенток с фиброаденомой, в беседе с Лайфом рассказал заведующий онкохирургическим отделением клиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Будайской улице Владимир Воротников.

"Если образование начинает расти или менять форму, если в роду по линии матери и отца были злокачественные опухоли молочных желёз или рака яичников, то женщина могла унаследовать генетическую мутацию. В таких случаях фиброаденому, как правило, рекомендуется удалять даже молодым девушкам до 25 лет", — объясняет врач.

Если диагноз поставили пациентке старше 35 лет, то операция поможет минимизировать серьёзные риски, так как иногда рак молочной железы на ранних этапах маскируется под более "безобидную" фиброаденому. Причём это может быть даже такое опасное заболевание, как трижды негативный рак молочной железы, который имеет более агрессивное течение в сравнении с другими вариантами рака.

"Порой пациентки совершают роковую ошибку: не получают результатов гистологического исследования после удаления фиброаденомы, тогда как обязательно нужно получить анализы и убедиться, что образование было действительно доброкачественным", — призывает собеседник Лайфа.

Кстати, если фиброаденома не болит и никак не беспокоит свою обладательницу, то это очень серьёзный признак, который насторожит любого врача. По словам Воротникова, для доброкачественных образований в молочной железе должны быть болезненные ощущения. А вот злокачественное образование на ранних стадиях, как правило, не даёт о себе знать через боль.