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14 апреля, 15:00

Маммолог назвал четыре факта о раке молочной железы, которые могут спасти чью-то жизнь

Онколог Воротников: Рак молочной железы может угрожать груди любого размера

<p>Рак молочной железы может угрожать груди любого размера. Фото ©<a href="https://unsplash.com/photos/eMw3s_Zi4Us" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Unsplash</a></p>

Рак молочной железы может угрожать груди любого размера. Фото © Unsplash

Рак молочной железы — наиболее часто встречающееся онкологическое заболевание у женщин по всему миру. У мужчин он, кстати, тоже бывает, но очень редко. На 100% обезопасить себя от возникновения этой болезни нельзя, но есть возможность выявить недуг на ранней стадии и тем самым значительно повысить шансы на выздоровление, говорит заведующий онкохирургическим отделением клиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Будайской улице онколог и маммолог Владимир Воротников. В беседе с Лайфом он назвал четыре фактора, которые помогут снизить риск рака молочной железы.

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Регулярное обследование — ключ к выздоровлению

Чтобы обнаружить развитие злокачественной опухоли на ранних стадиях, необходимо проходить маммографию минимум один раз в два года. Если врач сказал вам, что вы в группе риска, маммографию, УЗИ или даже МРТ нужно делать чаще. Опасное образование может возникнуть в любой момент времени, в любом возрасте, в молочной железе любого размера, но с возрастом риски увеличиваются. Женщинам старше 40 лет настоятельно рекомендуется не пропускать профилактические обследования, говорит собеседник Лайфа.

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Рак молочной железы бывает спорадическим (ненаследственным) и наследственным. Если хотя бы у кого-то в роду были злокачественные опухоли молочных желёз или яичников, женщина могла унаследовать генетическую мутацию и имеет повышенный риск развития рака. Знание этого фактора риска будет важнейшей мотивацией не пропускать регулярные обследования у маммолога.

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По словам собеседника Лайфа, это самая главная рекомендация и одновременно самая сложная в исполнении. Отказ от вредных привычек, в том числе курения и особенно алкоголя, а ещё рациональное питание, физическая активность и отсутствие избыточного веса — такой подход действительно поможет минимизировать риски.

Внимание к анализам — залог долгой жизни

При подозрении на опухоль, а также для определения стадии процесса необходимо пройти гистологическое исследование. Иногда рак молочной железы на ранних этапах маскируется под фиброаденому — доброкачественную опухоль. Нельзя недооценивать такие риски. По результатам гистологического исследования нужно обязательно встретиться с врачом, уточнить диагноз и лишь потом принимать решение о хирургическом вмешательстве.

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Ранее маммолог Елена Жукова раскрыла, кто больше всего подвержен риску рака молочной железы. По словам медика, к дисгормональным нарушениям и онкологии приводят факторы внешней среды, психоэмоциональное перенапряжение, стрессы, депрессии, отсутствие сна и отдыха.

Марина Калегина
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