Онколог объяснил, почему один рак может сформировать новый в других органах

Злокачественные опухоли иногда приводят к появлению рака в совершенно другом месте организма. Это происходит из-за формирующихся метастаз, рассказал онколог Вадим Покровский.

"Метастазирование — это одна из базовых характеристик злокачественных опухолей. Когда раковая клетка попадает в кровоток или лимфатическую систему, она может образовать новые опухоли в других органах, таких как печень, лёгкие, мозг и кости, потому что там кровоток более развитый", — приводит его слова РИА "ФедералПресс".

Раковые клетки питаются тем же, чем и обычные: жирными кислотами, аминокислотами и глюкозой, присутствующими в кровотоке. При этом такие клетки пребывают в состоянии малого количества кислорода, поэтому захватывают питательные вещества в большем количестве.