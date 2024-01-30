Многие не в курсе: Операции с удалением груди при раке молочной железы назвали устаревшими

Современные методы лечения рака молочной железы не требуют удаления груди и здоровых лимфатических узлов. Об этом заявил врач-онколог Роман Евстратов.

"Раньше стандартным подходом к лечению рака молочной железы была радикальная операция по удалению груди и окружающих тканей. Однако исследования показали, что органосохраняющие операции с сохранением молочной железы не менее эффективны при лечении рака на ранних стадиях", — приводит его слова РИАМО.

Специалист клиники "Евроонко" также указал, что современная медицина позволяет установить поражённые лимфатические узлы, провести биопсию и сохранить функциональность руки. Недостаточная осведомлённость о нынешних тенденциях лечения рака молочной железы приводит к тому, что пациентки продолжают подвергаться ненужным операциям, добавил медик. Онкологи предупреждают, что такие операции не всегда улучшают результаты лечения и могут привести к серьёзным осложнениям.