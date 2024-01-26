Врач объяснила, сколько раз в неделю можно загорать в солярии, чтобы не заработать меланому Врач Филёва: Солярий угнетающе действует на клетки иммунитета 26 января, 09:39 Обложка © Shutterstock

Сторонники солярия утверждают, что ультрафиолет повышает настроение, ускоряет обменные процессы и обновление кожи. Кроме того, время и интенсивность такой процедуры легче контролировать, а загар получается ровным и без следов от купальника. Но при этом искусственное ультрафиолетовое излучение, которое генерируют лампы солярия, гораздо активнее солнечного света и куда быстрее приводит к фотостарению, развитию рака кожи и заболеванию глаз. О подводных камнях искусственного загара Лайфу рассказала врач-дерматовенеролог Александра Филёва.

Ещё 15 лет назад Международное агентство по изучению рака признало солярий онкогенным фактором. В заявлении организации говорится, что у людей, которые начинают посещать солярий до 30 лет, на 75% увеличивается риск развития меланомы. Эксперты ВОЗ рекомендуют не пользоваться соляриями, а в некоторых странах устройства для искусственного загара вообще запрещены.

Научные исследования доказывают: регулярное использование солярия значительно повышает риск развития рака кожи, прежде всего меланомы. Интенсивное ультрафиолетовое излучение угнетающе действует на клетки иммунитета и снижает защитные свойства организма. Но стоит отметить, что риск раннего фотостарения, онкологических заболеваний, развития катаракты повышает и естественный загар, если длительное время находиться под прямыми солнечными лучами. Александра Филёва Специалист лаборатории "Гемотест", врач-дерматовенеролог

Но если тяжело отказаться от солярия, то нужно строго соблюдать ряд правил.

Солярий противопоказан детям и подросткам младше 18 лет, пожилым людям, беременным женщинам, а также людям с аллергией на солнце, нарушениями работы щитовидной железы, гипертонией, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, пациентам во время и после гормональной терапии. С осторожностью и только после консультации с врачом можно пользоваться солярием людям с очень светлой кожей, большим количеством веснушек и родинок, предупредила Филёва.

Рекомендуется начинать с одного посещения в неделю и загорать не более двух-трёх минут, затем постепенно количество сеансов можно увеличить до двух-трёх в неделю, а их продолжительность — до пяти-семи минут. Перерыв между двумя сеансами должен составлять как минимум сутки, а лучше 48 часов.

Перед сеансом загара нужно удалить с лица косметику и снять украшения, так как они могут обжечь кожу. На тело необходимо нанести специальный крем для загара в солярии, а соски и родинки прикрыть накладками-стикини. Волосы убирают под одноразовую шапочку, а глаза защищают специальными очками, которые обязаны выдать сотрудники солярия.

"Без очков есть риск получить ожог сетчатки глаза, потому что ультрафиолетовое излучение частично проникает даже сквозь закрытые веки. Кроме того, оно сушит нежную кожу вокруг глаз, это приводит к образованию преждевременных морщин", — отметила врач лаборатории "Гемотест".

После загара стоит нанести на кожу увлажняющий крем или молочко.

А ранее интернет-дива Ким Кардашьян шокировала врачей своим способом лечения псориаза. Бизнесвумен призналась, что и сама страдает кожным недугом, но справиться с обострениями ей помогает... домашний солярий. Мол, искусственный ультрафиолет помогает коже оставаться красивой и гладкой — и ни слова о вреде и опасности искусственного загара.

Авторы Андрей Горяничев