Учёные выяснили, что поможет человеку спастись от рака

Чем разнообразнее у человека микробиом кишечника, тем больше у него шансов на успех иммунотерапии рака, рассказал "Газете.ru" один из авторов исследования, аспирант факультета информационных технологий и программирования ИТМО Артём Иванов.

"Главный вывод, который мы сделали: чем более богатая микробиота кишечника у человека (то есть чем больше различных метаболитов, функциональных элементов она продуцирует для организма), тем эффективнее лечение", — пояснил Иванов.

Иммунотерапевтические препараты помогают иммунитету ликвидировать раковые клетки. В частности, этот метод используют для лечения меланомы. Для того чтобы узнать, как микробиота кишечника влияет на успешность иммунотерапии меланомы, специалисты изучили данные о 680 образцах микробиоты пациентов.

Генетический анализ микробов показал наличие конкретных бактерий в образцах и набор выполняемых ими функций. После этого учёные сравнили микробиомы людей, реагировавших на лечение лучше остальных. Именно тогда стало понятно, что состав бактерий способен влиять на успех иммунотерапии.

Это приводит врачей к тому, что в будущем в начале лечения пациентам будут назначаться пробиотики или коррекция питания, чтобы изменить состав микробиома. Но для начала метод нужно протестировать на мышах.