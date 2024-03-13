Гинеколог рассказала о вирусе, прививка от которого спасёт от рака

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — чрезвычайно распространённая инфекция, передающаяся половым путём. Часто может протекать бессимптомно, однако может нести серьёзную угрозу организму: начиная от рака шейки матки, заканчивая усложнением течения беременности. Об этом Life.ru рассказала онколог-гинеколог клиники "Евроонко" Екатерина Тимофеева.

"Определённые штаммы ВПЧ высокоонкогенны и напрямую связаны с развитием рака шейки матки. Онкологические изменения происходят постепенно, от предраковых состояний до инвазивного рака. Помимо того, ВПЧ может осложнять течение беременности, увеличивая риск преждевременных родов, гестоза, инфицирования плода", — предупредила врач.

Чтобы обезопасить себя, Тимофеева рекомендует профилактику. Стоит пользоваться барьерной контрацепцией, так как это значительно снижает риск заражения. Более того, прививка — наиболее эффективный метод профилактики вируса папилломы человека. И в завершение онколог посоветовала с периодичностью обследоваться у гинекологов и урологов, чтобы контролировать процессы в организме.