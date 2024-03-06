Мужчина за два года привился 217 раз ради "суперзащиты" от ковида. И вот что вышло В Германии мужчина сделал себе 217 прививок от ковида, избежав побочных эффектов 6 марта, 10:13 В Германии мужчина привился 217 раз. Обложка © Freepik

В Германии мужчина привился от ковида 217 раз, получив высокий уровень защиты от коронавирусной инфекции без каких-либо побочных эффектов. Об этом говорится на сайте Университета Эрлангена – Нюрнберга.

62-летний мужчина из Магдебурга прививался на протяжении более чем двух лет. Учёные узнали о нём из газетного репортажа и предложили ему пройти исследование. Дело в том, что ранее предполагалось, что чрезмерная вакцинация вызывает привыкание вируса к антителам и человек рискует остаться без защиты. Но всё оказалось иначе.

"В случае с многократно привитым пациентом это не так: его иммунная система работает совершенно нормально. Определённые иммунные клетки и антитела против SARS-CoV-2 встречаются даже значительно чаще, чем у людей, получивших всего три прививки", — отмечается в материале.

Специалисты долго тестировали мужчину и брали у него анализы, но никаких побочных эффектов от такого числа прививок выявлено не было. Более того, его иммунная система работала в несколько раз лучше, чем у других вакцинированных. При этом мужчина не стал объяснять, зачем он так часто прививался. По его словам, на это были личные мотивы.

Учёные уверены, что подобные исследования помогут в борьбе с движением антипрививочников, которые распространяют в Сети недостоверные сведения о якобы негативных последствиях вакцинации и отказываются верить науке.

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Авторы Татьяна Миссуми