Минздрав РФ подкорректировал календарь вакцинации
Минздрав России внёс изменения в календарь вакцинации, согласно которым ревакцинироваться от ковида рекомендуется через год после последней прививки и только тем категориям граждан, которые чувствительны к заболеванию. Приказ опубликован на интернет-портале правовых актов.
"Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 года... "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок", — говорится в тексте документа.
Согласно документу, вакцинацию теперь будут проходить лица, ранее не болевшие и/или не получившие прививку против коронавирусной инфекции, лица старше 60 лет. А также к уязвимой категории Минздрав относит людей с хроническими заболеваниями, первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.
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