Минздрав РФ подкорректировал календарь вакцинации

Минздрав России внёс изменения в календарь вакцинации, согласно которым ревакцинироваться от ковида рекомендуется через год после последней прививки и только тем категориям граждан, которые чувствительны к заболеванию. Приказ опубликован на интернет-портале правовых актов.

"Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 года... "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок", — говорится в тексте документа.