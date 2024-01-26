Названа категория пациентов, кому в первую очередь грозит суперинфекция

У 40% пациентов с коронавирусом в больницах развивается суперинфекция, то есть в течение 48 часов к основной болезни добавляются грибки, бактерии или вторичные вирусы. Об этом Ura.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"На фоне вирусной инфекции или какой-то другой более лёгкой вторичной вводятся антибиотики широкого спектра действия. Нарушается баланс микрофлоры, в том числе и в нижних дыхательных путях. В результате просыпаются инфекции условно-патогенные. Обычно иммунная система не позволяет размножиться и вызвать заболевание. А в этом случае они резко активизируются, возникают локальные формы, например пневмония, или системные, такие как сепсис", — объяснил гендиректор контрактно-исследовательской компании КЭГ.

По его словам, риск заражения снижается при вакцинации от заболеваний, входящих в микс, даже без непосредственного влияния на возбудитель. Привитый легче переносит болезнь, она, как правило, не приводит к госпитализации и летальному исходу, а значит, вторичная инфекция для такого человека менее опасна.