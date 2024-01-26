Названа категория пациентов, кому в первую очередь грозит суперинфекция
Иммунолог Крючков заявил, что у 40% ковидных больных развивается суперинфекция
У 40% пациентов с коронавирусом в больницах развивается суперинфекция, то есть в течение 48 часов к основной болезни добавляются грибки, бактерии или вторичные вирусы. Об этом Ura.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"На фоне вирусной инфекции или какой-то другой более лёгкой вторичной вводятся антибиотики широкого спектра действия. Нарушается баланс микрофлоры, в том числе и в нижних дыхательных путях. В результате просыпаются инфекции условно-патогенные. Обычно иммунная система не позволяет размножиться и вызвать заболевание. А в этом случае они резко активизируются, возникают локальные формы, например пневмония, или системные, такие как сепсис", — объяснил гендиректор контрактно-исследовательской компании КЭГ.
По его словам, риск заражения снижается при вакцинации от заболеваний, входящих в микс, даже без непосредственного влияния на возбудитель. Привитый легче переносит болезнь, она, как правило, не приводит к госпитализации и летальному исходу, а значит, вторичная инфекция для такого человека менее опасна.
Иммунолог также рассказал, когда ожидается рост заболеваемости разными инфекциями в России. Так, пик ОРВИ и гриппа ещё не прошёл, сезон будет более тяжёлый, чем в прошлом году. Одна вершина была в декабре, другая ожидается во второй половине февраля. Заболеваемость будет заметная, причём вспышки вероятны и летом. А вот у микоплазменной инфекции несколько пиков в году, она не зависит от сезона. Активно представлена сейчас, а следующая вспышка будет в конце августа – начале сентября.
Ранее Лайф писал, что в России продолжается сезонный подъём заболеваемости вирусными инфекциями, однако в лидеры выбился штамм гриппа, который, возможно, даже опаснее ковида. Так, с 15 по 21 января заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране подскочила на 78%. Больше всего заболевших выявлено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
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