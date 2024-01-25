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25 января, 15:44

В 11 детских садах Ростова-на-Дону выявили корь

В 11 детских садах Ростова-на-Дону выявили корь, сообщает Don Mash. Роспотребнадзор ввёл в учреждениях ограничения.

Теперь все непривитые и непереболевшие не могут посещать садик, где есть хоть один заболевший, в течение 21 дня.

Врач общей практики Денис Прокофьев назвал причины роста заболеваемости корью в России. Первое — это частый отказ родителей прививать детей. Из-за этого сформировалась большая группа непривитого населения, которая восприимчива к коревой инфекции. Также от вакцинации иногда отказываются по религиозным причинам. Ещё одним фактором оказалось снижение иммунитета у населения из-за перенесённого ковида.

"Выход из этой ситуации только один — это своевременное проведение вакцинации и формирование устойчивого иммунитета у населения", — резюмировал медик в беседе с "Царьградом".

Попова рассказала, что делать, если вы не помните, есть у вас прививка от кори или нет
Попова рассказала, что делать, если вы не помните, есть у вас прививка от кори или нет

А накануне стало известно о случае кори среди студентов Российского университета дружбы народов (РУДН). Сейчас учащийся находится под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное. В связи со случившимся все массовые мероприятия в главном корпусе РУДН, намеченные на 24 января – 8 февраля, отменяются или переносятся.

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Александра Вишнякова
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