У студента Российского университета дружбы народов обнаружили корь

Студент находится под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное. В связи со случившимся все массовые мероприятия в главном корпусе РУДН, намеченные на 24 января – 8 февраля, отменяются или переносятся. Пересдачи для студентов будут проводиться в онлайн-формате. Приостановлена выдача/приём книг и работа читальных залов, а доступ в главный корпус возможен только для тех, у кого поставлены две прививки против кори, и для переболевших.