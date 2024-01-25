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24 января, 21:20

У студента Российского университета дружбы народов обнаружили корь

У студента Российского университета дружбы народов (РУДН) выявили корь. Информация об этом опубликована на сайте вуза.

"Это не повод для паники, но причина выполнить требования Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

Студент находится под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное. В связи со случившимся все массовые мероприятия в главном корпусе РУДН, намеченные на 24 января – 8 февраля, отменяются или переносятся. Пересдачи для студентов будут проводиться в онлайн-формате. Приостановлена выдача/приём книг и работа читальных залов, а доступ в главный корпус возможен только для тех, у кого поставлены две прививки против кори, и для переболевших.

Мир вокруг России "горит" корью, сообщили в Роспотребнадзоре
Мир вокруг России "горит" корью, сообщили в Роспотребнадзоре

А ранее врач предупредил женщин: если отсутствует прививка от кори и мать не болела этой болезнью, её новорождённый ребёнок в случае инфицирования рискует получить очень тяжёлые осложнения.

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rudn.ru

Лариса Сафронова
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