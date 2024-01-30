В Великом Новгороде выявили сразу семь случаев кори в одной семье
Семь членов одной семьи были госпитализированы с корью в инфекционную больницу в Великом Новгороде. Все заболевшие — дети и подростки. В региональном управлении Роспотребнадзора полагают, что корь была завезена из другого региона страны, поскольку один из заболевших недавно вернулся из поездки.
"В Новгородскую областную инфекционную больницу госпитализированы семь человек с корью. Это члены одной семьи из Великого Новгорода: заболели дети в возрасте от 7 до 22 лет. Ещё у одного ребёнка из этой семьи есть подозрение на корь. Родители не заболели", — цитирует РИА "Новости" сообщение ведомства.
Состояние заболевших оценивается как лёгкой степени тяжести. Сейчас специалисты выясняют, делали ли они ранее прививки против кори.
Напомним, что первые случаи кори после долгого перерыва в России зафиксировали год назад — в ноябре 2022-го. Все случаи были завезены — туристами или мигрантами. Очаги быстро локализовали и в рамках "подчищающей иммунизации" привили 1,3 млн человек. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что делать, если вы не помните, есть у вас прививка от кори или нет.
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