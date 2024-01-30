В Великом Новгороде выявили сразу семь случаев кори в одной семье

Семь членов одной семьи были госпитализированы с корью в инфекционную больницу в Великом Новгороде. Все заболевшие — дети и подростки. В региональном управлении Роспотребнадзора полагают, что корь была завезена из другого региона страны, поскольку один из заболевших недавно вернулся из поездки.

"В Новгородскую областную инфекционную больницу госпитализированы семь человек с корью. Это члены одной семьи из Великого Новгорода: заболели дети в возрасте от 7 до 22 лет. Ещё у одного ребёнка из этой семьи есть подозрение на корь. Родители не заболели", — цитирует РИА "Новости" сообщение ведомства.

Состояние заболевших оценивается как лёгкой степени тяжести. Сейчас специалисты выясняют, делали ли они ранее прививки против кори.