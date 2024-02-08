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7 февраля, 22:08

Терапевт назвала единственный верный способ борьбы с корью

Терапевт Мамаева: Спасти от кори могут только вакцинация и карантин

Фото © Freepik.com

Фото © Freepik.com

На ранних стадиях корь сложно выявить, поэтому её часто принимают за ОРВИ или ОРЗ. За это время больной успевает заразить очень большое количество людей вокруг, и спасти в этой ситуации может только вакцинация.

"Считаю, что обязательная вакцинация в данной ситуации — это панацея. Корь — высокозаразное инфекционное заболевание, и спасти здесь можно только вакцинацией. Тут еще важно: если заболевшие дети имеют меньший риск осложнений, то взрослые с осложнениями встречаются гораздо чаще", — рассказала в беседе с РИА "ФедералПресс" профпатолог, терапевт клиники "УГМК-Здоровье" Ольга Мамаева.

Кроме карантина, не существует никаких мер специфического лечения кори, отметила врач. К тому же болезнь опасна множеством осложнений: она может привести к слепоте, энцефалиту, вызвать тяжёлую диарею и связанное с ней обезвоживание, пневмонию, инфекции уха. Корь также может привести к преждевременным родам в случае заражения матери во время беременности, предупредила медик.

Минздрав РФ подкорректировал календарь вакцинации
Минздрав РФ подкорректировал календарь вакцинации

Ранее в Великом Новгороде выявили сразу семь случаев кори в одной семье. Все заболевшие — дети и подростки, они были госпитализированы. В региональном управлении Роспотребнадзора полагают, что инфекция была завезена из другого региона страны, поскольку один из заболевших недавно вернулся из поездки.

Евгения Мосс
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