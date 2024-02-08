Терапевт назвала единственный верный способ борьбы с корью

На ранних стадиях корь сложно выявить, поэтому её часто принимают за ОРВИ или ОРЗ. За это время больной успевает заразить очень большое количество людей вокруг, и спасти в этой ситуации может только вакцинация.

"Считаю, что обязательная вакцинация в данной ситуации — это панацея. Корь — высокозаразное инфекционное заболевание, и спасти здесь можно только вакцинацией. Тут еще важно: если заболевшие дети имеют меньший риск осложнений, то взрослые с осложнениями встречаются гораздо чаще", — рассказала в беседе с РИА "ФедералПресс" профпатолог, терапевт клиники "УГМК-Здоровье" Ольга Мамаева.

Кроме карантина, не существует никаких мер специфического лечения кори, отметила врач. К тому же болезнь опасна множеством осложнений: она может привести к слепоте, энцефалиту, вызвать тяжёлую диарею и связанное с ней обезвоживание, пневмонию, инфекции уха. Корь также может привести к преждевременным родам в случае заражения матери во время беременности, предупредила медик.