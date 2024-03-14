Названо два симптома, которые могут указывать на рак почек

Непрекращающаяся боль в пояснице и кровяные примеси в моче могут быть симптомами рака почки. Об этом рассказал онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев.

"Поэтому всем людям старше 40 лет рекомендуется ежегодно проходить диспансеризацию. Профилактические осмотры — единственный способ вовремя выявить наличие опухоли. Если же у вас есть хронические заболевания или осложнения с почками, то профосмотры рекомендуется проходить начиная с 18 лет", — посоветовал онколог в беседе с РИАМО.

Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года, по инициативе Международного общества нефрологов и Международного сообщества нефрологических федераций. Целью Дня почки является повышение знаний населения о функциях этого органа, болезнях, связанных с нарушениями в его работе, а также о профилактике и лечении заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире более 850 миллионов человек страдает от болезней, связанных с почками. Хронические болезни почек (ХБП) вызывают 2,4 миллиона смертей в год и являются шестой и наиболее быстро растущей причиной смерти.