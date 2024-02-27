Повара, жители Поволжья и офисный планктон: Уролог назвал категории россиян, рискующих "обзавестись" камнями в почках Уролог Ротов: Повара и пилоты больше других подвержены мочекаменной болезни 27 февраля, 09:22 Уролог назвал категории россиян, рискующих "обзавестись" камнями в почках. Обложка © Shutterstock

Большинство людей уверены, что если не есть солёного и пить побольше воды, то можно обезопасить себя от возникновения камней в почках. Отчасти они правы: обильное питьё и ограничение поваренной соли действительно снижают риск мочекаменной болезни. Но есть и другие, неочевидные факторы, приводящие к образованию камней. О них Life.ru рассказал уролог Антон Ротов.

1. Спортивное питание. Для людей, следящих за здоровьем и занимающихся спортом, будет неожиданным узнать, что в некоторых случаях употребление спортивного питания, а именно высокобелковой пищи и протеинов, способно привести к возникновению камней в почках. Дело в том, что одним из конечных продуктов белкового обмена в организме является мочевая кислота. А избыток этого соединения в моче приводит к формированию кристаллов уратных камней. Как это предотвратить? Если вам требуется усиленное белковое питание, то увеличьте объём выпиваемой жидкости до 2,5– 3 литров в сутки. Этим вы снизите концентрацию мочи и риск кристаллизации уратов. Также периодически сдавайте анализ на уровень мочевой кислоты в крови и общий анализ мочи.

2. Опасные профессии. Существуют профессии, представители которых гораздо чаще заболевают мочекаменной болезнью. Речь идёт о работающих в условиях высокой температуры, сухого воздуха и гиподинамии. Это не только металлурги, но и повара (особенно выпекающие хлебобулочные изделия), пилоты (вынужденное длительное сидячее положение и сухой воздух). Представителям этих профессий уролог советует компенсировать вредное влияние таких вредных факторов повышенным употреблением воды.

3. Гиподинамия. Помимо избыточного веса, малоподвижный образ жизни приводит и к образованию камней в почках (чаще — уже упомянутых уратов). Зачастую это является проявлением общего нарушения обмена веществ в организме, так называемого метаболического синдрома. К другим проявлениям этого синдрома относится нарушенная толерантность к углеводам (или сахарный диабет второго типа), повышение артериального давления, ожирение, повышение холестерина. В этом случае Ротов рекомендует заняться спортом и снизить вес.

4. Гиповитаминоз.

Есть регионы с необычно высокой заболеваемостью мочекаменной болезнью. В России это Северный Кавказ, Поволжье, Алтай, районы Крайнего Севера. При анализе неблагоприятных факторов внешней среды, приводящих к образованию камней, было установлено, что одним из них является недостаток некоторых витаминов. В первую очередь, это витамин D (актуально для северных регионов и средней полосы). Антон Ротов Уролог

Витамин D участвует в поддержании постоянной концентрации кальция в крови, а его дефицит вызывает нарушение кальциевого обмена и образование кальций-оксалатных камней. Менее известна (но не менее важна) роль витамина В6 в предотвращении образования оксалатных почечных камней. Поэтому важно помогать организму сбалансированным питанием с достаточным употреблением витаминов и микроэлементов. Также поможет анализ крови на 25-ОН витамин D.

5. "Лекарственные" камни. Это не камни с "лечебным" эффектом, а камни, возникающие от употребления некоторых лекарств. В качестве примера можно привести широко известный препарат бисептол (Ко-тримоксазол). Часть этого препарата выводится в неизменном виде с мочой, создавая в ней довольно высокую концентрацию. А с учётом плохой растворимости этого вещества становится понятным механизм образования такого вида камней. В этом случае уролог рекомендует запивать каждую таблетку бисептола стаканом воды и внимательно читать инструкцию к препаратам.

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Авторы Андрей Горяничев