Россиян предупредили о появлении камней в почках из-за воды и мяса

Кроме воды, поясняет специалист, с мочекаменной болезнью может быть связано избыточное потребление мяса, белка, а также наследственный фактор. По его словам, недуг возникает бессимптомно, поэтому, к примеру, только в Санкт-Петербурге около 11 тысяч граждан ежегодно обращаются за помощью уже в жизнеугрожающих состояниях. Чаще всего пациенты жалуются на резкую боль в области поясницы, обычно она и указывает на почечные колики.