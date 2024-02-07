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7 февраля, 15:21

Россиян предупредили о появлении камней в почках из-за воды и мяса

Уролог Чернов: От употребления некачественной воды возможны камни в почках

Употребление некачественной воды грозит возникновением камней в почках. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" предупредил ведущий хирург Клинической больницы Святителя Луки, уролог Кирилл Чернов.

Уролог Чернов назвал причины появления камней в почках. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Кроме воды, поясняет специалист, с мочекаменной болезнью может быть связано избыточное потребление мяса, белка, а также наследственный фактор. По его словам, недуг возникает бессимптомно, поэтому, к примеру, только в Санкт-Петербурге около 11 тысяч граждан ежегодно обращаются за помощью уже в жизнеугрожающих состояниях. Чаще всего пациенты жалуются на резкую боль в области поясницы, обычно она и указывает на почечные колики.

Для профилактики Чернов рекомендует употреблять как можно больше воды, предварительно проконсультировавшись со специалистом. Дело в том, что пациентам, к примеру, с сердечной недостаточностью большой объём жидкости категорически противопоказан.

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Ранее Life.ru рассказывал, как хирурги достали из почки 62-летнего жителя Шри-Ланки камень с рекордной массой 800 граммов и длиной 13,37 сантиметра, который чудом не нарушил работу организма. Находку занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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