Грозит простатитом и циститом: Уролог призвал не увлекаться подогревом сидений в авто

Если неправильно пользоваться подогревом сидений, водители и пассажиры рискуют подхватить простатит и цистит. Об этом предупредил в беседе с "Газетой.ru" врач – уролог-андролог Владимир Линьков.

"Если неправильно пользоваться опцией подогрева сидений, есть высокая вероятность обострения или возникновения разных заболеваний. Для мужчин старше 35 лет в первую очередь это, конечно, простатит, для мужчин до 35 это действие на репродуктивную функцию. У женщин, в свою очередь, это может спровоцировать обострение цистита, воспалительных заболеваний женских половых органов", — пояснил Линьков.

Чтобы всего этого избежать, после запуска двигателя подогрев сидений нужно включить на максимум, но не более чем на пять минут. После этого сразу же переключить на минимум. К этому времени уже обычно можно начинать движение.

Дело в том, что в промежности мало тепловых рецепторов (они расположены по большей части у половых органов), поэтому человек с сильным опозданием чувствует прогрев сиденья "пятой точкой". Суммарно же подогрев должен работать не более 15 минут в морозную погоду.