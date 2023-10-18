"Остерегайтесь сидений с подогревом": Врач дал советы, как не стать импотентом раньше срока

Начиная с 20 лет ежегодно в организме мужчины уровень тестостерона снижается на 0,5–1%, из-за чего к 40 годам возникают проблемы с эрекцией. О том, каким правилам следовать, чтобы не стать импотентом раньше срока, в беседе с Лайфом рассказал профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Владимир Сапрыкин.

"Есть два типа эрекции: психогенная и спонтанная. Так вот, спонтанная ослабевает. Многие мужчины остро переживают этот период и реагируют на ухудшение эрекции поиском молодых партнёрш, считая, что дело в возрасте или изменившейся внешности жены. Но результат в этом случае лишь кратковременный, эффект новизны, так как юный возраст партнёрши не отменяет дальнейшего снижения уровня тестостерона", — пояснил врач.

По его словам, на более раннее наступление импотенции влияют застой в органах малого таза, простатит, сахарный диабет, ожирение и гипертония. Чтобы они оказывали как можно меньшее влияние, необходимо вести активный образ жизни, в том числе заниматься спортом. Помимо этого важно вести регулярную половую жизнь с постоянным партнёром, а также не только не переохлаждать, но и не перегревать яички.

"Перегрев способствует слишком ранней активации и гибели сперматозоидов, ещё до попадания в организм женщины. Поэтому настороженно относитесь к сиденьям с подогревом, особенно если предстоит ехать долго. И не носите слишком плотные плавки. Самое лучшее, что придумано в этом плане для долгого здоровья мужчины и профилактики импотенции, — это семейные трусы", — предупредил Сапрыкин.

Вместе с тем обязательно нужно следить за питанием и весом. Лучше отказаться от жирной пищи, сладостей и продуктов с большим содержанием консервантов, поскольку сперматозоиды крайне подвержены влиянию вредных экологических факторов. Врач также посоветовал не употреблять излишнее количество алкоголя, укреплять мышцы малого таза и заниматься теми видами спорта, которые опосредованно производят массаж простаты: бег, велоспорт, конный спорт.