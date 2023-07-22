Врач назвал мужчинам три главных врага потенции

Фастфуд, сладкое и алкоголь вызывают ряд изменений в организме, влияющих на потенцию. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

По словам медика, больше всего "мужскому бессилию" способствуют бургеры, картошка фри и подобная высококалорийная пища, так как она содержит много простых углеводов, трансжиров, соли, усилителей вкуса и консервантов. Такое пристрастие грозит ожирением и повышением уровня холестерина, что ведёт к атеросклерозу и иным проблемам с сердечно-сосудистой системой — причине эректильной дисфункции, пояснил специалист.

Кроме того, жирная пища снижает выработку тестостерона — мужского гормона, отвечающего за либидо и сексуальную активность.

"Исследования показывают: всего один гамбургер снижает уровень этого гормона на 25% и последующие четыре часа тестостерон синтезируется медленнее. Не исключено, что, если употреблять фастфуд регулярно, уровень этого гормона будет постоянно пониженным", — отметил Иванов в беседе с "Газетой.ру".

Помимо фастфуда, добавил врач, негативно на мужское здоровье влияет алкоголь: всего 120 граммов этанола или пять банок пива снижают тестостерон на 23%. Более того, обычно под такие напитки в большом количестве потребляются различные снеки и иная нездоровая для сердечно-сосудистой системы пища.

Также по потенции бьёт сахар, содержащийся в кондитерских изделиях, газировке, пакетированных соках и выпечке. Помимо угрозы ожирения он вызывает резкий скачок инсулина — гормона, отвечающего за усвоение глюкозы и сахара.

"Со временем это может привести к инсулинорезистентности — это состояние, при котором ткани организма теряют чувствительность к инсулину. В результате возрастает риск развития сахарного диабета, который является ещё одной причиной эректильной дисфункции", — заключил эксперт.