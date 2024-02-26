Вред перевешивает: Врач оценил популярный миф о пользе пива

В Сети распространён миф о том, что пиво помогает выводить песок и камни из почек. По словам уролога-андролога Дмитрия Журавского, доля правды в этом есть, но потенциальный вред от употребления данного алкогольного напитка превышает гипотетическую пользу.

"Злоупотребление этим и другими алкогольными напитками может приводить к частому обезвоживанию организма. А это уже прямой путь к увеличению концентрации мочи, задержке солей и образованию камней", — пояснил врач в статье для издания "Доктор Питер".