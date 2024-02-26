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26 февраля, 11:58

Вред перевешивает: Врач оценил популярный миф о пользе пива

Уролог Журавский: Пиво может вывести камни из почек, но вред от напитка больше

В Сети распространён миф о том, что пиво помогает выводить песок и камни из почек. По словам уролога-андролога Дмитрия Журавского, доля правды в этом есть, но потенциальный вред от употребления данного алкогольного напитка превышает гипотетическую пользу.

"Злоупотребление этим и другими алкогольными напитками может приводить к частому обезвоживанию организма. А это уже прямой путь к увеличению концентрации мочи, задержке солей и образованию камней", — пояснил врач в статье для издания "Доктор Питер".

Рак и бесплодие: Женщин предупредили о страшных последствиях употребления пива
Рак и бесплодие: Женщин предупредили о страшных последствиях употребления пива

Ранее мужчин предупредили о риске импотенции из-за пива. В результате злоупотребления пенного мужчина превращается в женщину по биологическим признакам, говорят врачи.

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Freepik / drobotdean

Евгения Мосс
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