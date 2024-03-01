Вплоть до пересадки: Врач предупредила о серьёзных проблемах с почками из-за самой популярной специи

У любителей солёного может развиться хроническая болезнь почек, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. По её словам, на ранних стадиях недуг протекает бессимптомно, однако, если проблему запустить, может понадобиться пересадка органа.

Специалист отметила, что у людей, досаливающих еду после готовки, риск хронической болезни почек выше на четыре процента, чем у тех, кто этого не делает. Суточная норма соли составляет пять граммов, которые и так содержатся в продуктах, добавила эндокринолог.

"От досаливания пищи нужно отказаться. Часто люди не подозревают, как много скрытой соли употребляют. Она содержится практически во всех промышленных продуктах: фастфуде, сырах, полуфабрикатах и т.д. При том что суточная норма соли пять граммов (одна чайная ложка без горки)", — написала эксперт в своём телеграм-канале.

Медик рассказала, что предостеречь себя от переизбытка соли поможет активный образ жизни. Она отметила интересный факт, что люди с ожирением реже сталкиваются с хроническими проблемами почек, чем худые. Эндокринолог призвала солить пищу не во время готовки, а уже в тарелке, и использовать йодированную соль, чтобы не так сильно вредить организму.