Грозит пересадкой: Россиян предупредили о вреде избытка соли для почек

Чрезмерное употребление соли может пагубным образом влиять на работу почек. В отдельных случаях человеку даже может потребоваться пересадка этого органа. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на соответствующие исследования.

Почки отвечают за вывод натрия из организма, избыток которого обусловлен большим употреблением соли. Её излишки в организме увеличивают риск снижения способности почек отфильтровывать отходы и токсины из крови, хронического заболевания почек.

"Иногда вы можете либо остановить, либо обратить вспять часть повреждения, которое происходит при хроническом заболевании почек. Чем дольше этот процесс продолжается, тем более серьёзен ущерб, тем меньше вероятность вернуться к здоровым почкам. В таком случае пациенту может понадобиться диализ или пересадка почки", — отметил нефролог клиники Мэйо Иван Портер.