Шойгу показали "Накидку" для новых танков Т-80БВМ и рассказали о производстве "Солнцепёков"

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии по производству танков и тяжёлых огнемётных систем в Омской области, сообщили в Минобороны РФ. Руководитель завода доложил, что в соответствии с поручением главы военного ведомства была повышена защищённость бронетехники перед её отправкой в зону проведения СВО.

Шойгу проверил выполнение госзаказа на заводе по производству танков под Омском. Видео © Telegram / Минобороны России

В частности, Шойгу рассказали, что танки Т-80БВМ нового образца оснащают комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком, а все машины поставляются с дополнительным модулем защиты башни. Очередная партия уже готова к отправке в ВС РФ. В свою очередь министр поручил увеличить темпы выпуска техники.

"Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Всё это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства", — сказал Шойгу.

В 2023 году предприятие в 2,5 раза увеличило производство ТОС-1А "Солнцепёк", этого удалось достигнуть за счёт расширения мощностей, перехода на круглосуточный режим работы и расширения штата. Последнему способствует Центр обучения и повышения квалификации персонала на территории завода, который как выпускает, так и переподготавливает кадры. Всего за прошлый год коллектив увеличился более чем на 1,2 тысячи человек.