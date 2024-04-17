Шойгу осмотрел боевых роботов и приказал немедленно поставить их в зону СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал ход выполнения указаний по разработке и производству роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военнослужащих в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе инспекции министру продемонстрировали свыше 30 видов вооружения и техники, а также он заслушал доклады своих заместителей и начальников центральных органов военного управления министерства, сообщили в военном ведомстве.

Шойгу осматривает перспективные образцы военной техники. Видео © Telegram / Минобороны России

"Генералу армии Сергею Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности. В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения", — говорится в публикации Минобороны России.

Министра заверили, что до конца мая будут изготовлены для отправки в Армию России первые 30 образцов. Шойгу в ответ распорядился максимально упростить приём перспективного вооружения, если оно прошло испытания в зоне военной операции. Он счёл медицинский робототехнический комплекс крайне востребованным и поручил как можно скорее доработать его и начать серийный выпуск. Робота огневой поддержки министр обороны приказал оснастить пулемётом для применения в штурмовых операциях. Шойгу также потребовал увеличить производство и поставку в войска робототехнических транспортных платформ.

Министру обороны также показали лёгкие и защищённые бронеавтомобили, которые предназначены для перевозки личного состава, обеспечения выполнения подразделениями специального назначения боевых задач с помощью установленного стрелкового оружия. На одном из них на месте водителя Шойгу проехал лично. Он также дал указание немедленно запустить в серию перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс для эвакуации раненых с передовой.