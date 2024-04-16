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16 апреля, 16:26

Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны РФ

Апты Алаудинов. Обложка © ТАСС / Река Александр

Апты Алаудинов. Обложка © ТАСС / Река Александр

Командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова назначили замначальником Главного управления по военно-политической работе Минобороны. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"Указом президента РФ дорогой брат, генерал-майор, командир спецназа "АХМАТ" Апты Алаудинов, назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ и освобождён от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ. Я с большим удовольствием поздравляю его с этим значимым событием", — написал Кадыров.

Он выразил уверенность, что на новом посту Алаудинов покажет лучшие качества и оправдает доверие Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Кадыров подчеркнул, что умение военного принимать взвешенные решения и преданность Родине скажутся на итогах его работы, а также добавил, что он продолжит свою деятельность в должности командира спецназа "Ахмат".

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Ранее старшего сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили на должность регионального министра по делам молодёжи, а также наградили орденом. До этого он занимал пост замминистра Чечни по физической культуре, спорту и молодёжной политике.

Александра Мышляева
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