Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны РФ

Командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова назначили замначальником Главного управления по военно-политической работе Минобороны. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"Указом президента РФ дорогой брат, генерал-майор, командир спецназа "АХМАТ" Апты Алаудинов, назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ и освобождён от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ. Я с большим удовольствием поздравляю его с этим значимым событием", — написал Кадыров.

Он выразил уверенность, что на новом посту Алаудинов покажет лучшие качества и оправдает доверие Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Кадыров подчеркнул, что умение военного принимать взвешенные решения и преданность Родине скажутся на итогах его работы, а также добавил, что он продолжит свою деятельность в должности командира спецназа "Ахмат".