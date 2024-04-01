ВККС рекомендовала Ирину Подносову на должность главы Верховного суда России
Ирина Подносова. Обложка © Верховный суд Российской Федерации
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру заместителя председателя Верховного суда Ирины Подносовой на должность главы ВС. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Квалификационная коллегия <…> решила: рекомендовать Подносову Ирину Леонидовну на должность председателя ВС России", — говорится в сообщении.
Квалификационная коллегия судей приняла решение единогласно. Подносова была единственным кандидатом, подавшим документы на эту должность.
Подносова родилась в 1953 году в Пскове. В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета. В 2020-м стала зампредседателя Верховного суда России.
Об открытии вакантной должности коллегия объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем и онкология, с которыми председатель Верховного суда долго боролся. Лебедев возглавлял ВС России с 1991 года. Исполняющим обязанности главы инстанции временно назначили Петра Серкова. В конце марта стало известно, что коллегия судей рассмотрит заявку единственного кандидата на должность главы ВС — Ирины Подносовой.