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24 февраля, 09:40

Стали известны обстоятельства смерти председателя Верховного суда России

Председатель Верховного суда Лебедев умер из-за проблем с сердцем и онкологии

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался в больнице после длительной болезни. По сведениям Mash, у него были проблемы с сердцем и онкология.

Ночью Лебедеву резко стало хуже, несмотря на усилия врачей, он скончался. О дате прощания и похорон судьи ещё не сообщалось.

Последний раз Лебедев появился на публике 6 февраля. На встрече с президентом РФ он рассказывал о проработке законопроектов. Сегодня, 24 февраля, стало известно о его смерти. Лебедеву было 80 лет. Он занимал пост Председателя Верховного суда с 1991 года. А до этого был на аналогичной должности в СССР.

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Андрей Бражников
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