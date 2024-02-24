Стали известны обстоятельства смерти председателя Верховного суда России
Председатель Верховного суда Лебедев умер из-за проблем с сердцем и онкологии
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался в больнице после длительной болезни. По сведениям Mash, у него были проблемы с сердцем и онкология.
Ночью Лебедеву резко стало хуже, несмотря на усилия врачей, он скончался. О дате прощания и похорон судьи ещё не сообщалось.
Последний раз Лебедев появился на публике 6 февраля. На встрече с президентом РФ он рассказывал о проработке законопроектов. Сегодня, 24 февраля, стало известно о его смерти. Лебедеву было 80 лет. Он занимал пост Председателя Верховного суда с 1991 года. А до этого был на аналогичной должности в СССР.