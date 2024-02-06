Лебедев доложил Путину о ГАС "Правосудие", получившей за год 11 млрд запросов
Путин и Лебедев обсудили использование цифровых технологий Верховным судом РФ
У президента России Владимира Путина прошла рабочая встреча с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Они обсудили использование цифровых технологий в работе органов судебной системы, речь шла в том числе и о государственной автоматизированной системе (ГАС) "Правосудие". Кроме того, обсуждались меры гуманизации российского законодательства и правоприменения.
"Верховный суд под вашим руководством очень много делает для решения [вопроса] открытости, доступности для наших граждан органов судебной системы. Знаю, что развивается и электронная форма работы с гражданами и в прошлом году, по-моему, около 9 млн документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде", — отметил Путин во время открытия встречи.
Вместе с тем глава государства отметил, что есть вопросы о надёжности защитных мер этих документов, а также законных прав и интересов россиян. Лебедев, в свою очередь, доложил президенту об активности работы ГАС "Правосудие". По его словам, к системе за год обратились порядка 11 миллиардов раз, что вызвало удивление у российского лидера. Как выяснилось, граждане очень активно пользуются функцией подачи запросов через "Правосудие", потому что так можно получить ответы на многие вопросы, возникающие при обращении в суд.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия одряхлеет и станет никому не нужным государством, если не будет отстаивать интересы своих граждан. Он добавил, что при этом сценарии особо хитрые "партнёры" беспрестанно строили бы планы на то, как присвоить себе российские природные богатства.
ТАСС / POOL / Александр Казаков