Лебедев доложил Путину о ГАС "Правосудие", получившей за год 11 млрд запросов

У президента России Владимира Путина прошла рабочая встреча с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Они обсудили использование цифровых технологий в работе органов судебной системы, речь шла в том числе и о государственной автоматизированной системе (ГАС) "Правосудие". Кроме того, обсуждались меры гуманизации российского законодательства и правоприменения.

"Верховный суд под вашим руководством очень много делает для решения [вопроса] открытости, доступности для наших граждан органов судебной системы. Знаю, что развивается и электронная форма работы с гражданами и в прошлом году, по-моему, около 9 млн документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде", — отметил Путин во время открытия встречи.

Вместе с тем глава государства отметил, что есть вопросы о надёжности защитных мер этих документов, а также законных прав и интересов россиян. Лебедев, в свою очередь, доложил президенту об активности работы ГАС "Правосудие". По его словам, к системе за год обратились порядка 11 миллиардов раз, что вызвало удивление у российского лидера. Как выяснилось, граждане очень активно пользуются функцией подачи запросов через "Правосудие", потому что так можно получить ответы на многие вопросы, возникающие при обращении в суд.