Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев

В Москве умер председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Ему было 80 лет. Его не стало накануне вечером около 23:45, сообщает "Провинция.ру" со ссылкой на источник. Это подтвердили также в инстанции в комментарии "Коммерсантъ".

По сведениям журналистов, Лебедев несколько дней перед смертью лежал в больнице. Детали его болезни не приводятся.

Лебедев родился 14 августа 1943 года в городе Москве. С 1989 года он занимал пост председателя Верховного суда РСФСР, а в 1991 году был назначен председателем Верховного суда РФ. Он награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" I, II, III, IV степени, орденом Александра Невского, знаком отличия "За безупречную службу" L лет, почётной грамотой Президента РФ, медалью Столыпина П.А. I степени. Также 14 августа 2023 года он удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного.