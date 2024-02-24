Исполняющим обязанности главы Верховного суда РФ временно назначен Пётр Серков

Временно исполняющим обязанности главы Верховного суда Российской Федерации до назначения нового руководителя станет первый зампредседателя суда Пётр Серков. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение представителя государственного учреждения.

Обязанности председателя будут выполняться исполняющим обязанности до тех пор, пока не будут завершены все процедуры, необходимые для выбора нового руководителя суда. В скором времени высшей квалификационной коллегией судей РФ будет сделано объявление об открывшейся вакансии, после чего кандидаты смогут подать свои документы.