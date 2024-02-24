Исполняющим обязанности главы Верховного суда РФ временно назначен Пётр Серков
Первый заместитель Председателя Верховного суда Российской Федерации Пётр Серков. Обложка © Верховный суд РФ
Временно исполняющим обязанности главы Верховного суда Российской Федерации до назначения нового руководителя станет первый зампредседателя суда Пётр Серков. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение представителя государственного учреждения.
"Временным исполняющим обязанности председателя будет первый заместитель председателя суда Пётр Серков", — сообщили в суде.
Обязанности председателя будут выполняться исполняющим обязанности до тех пор, пока не будут завершены все процедуры, необходимые для выбора нового руководителя суда. В скором времени высшей квалификационной коллегией судей РФ будет сделано объявление об открывшейся вакансии, после чего кандидаты смогут подать свои документы.
Напомним, информация о смерти 80-летнего Председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева появилась сегодня, 24 февраля. Его последнее публичное появление состоялось 6 февраля. Тогда он доложил Путину о ГАС "Правосудие", получившей за год 11 млрд запросов. Лебедев находился на своей должности с 1991 года, до этого занимая соответствующий пост в СССР. Известно, что он страдал от проблем с сердцем и онкологического заболевания.